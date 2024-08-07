В Благовещенске СОБР задержал жениха в ЗАГСе во время свадьбы

В Благовещенске Амурской области сотрудники СОБРа задержали жениха во время свадьбы, мужчину подозревают в нападении на пограничника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчину задержали на церемонии регистрации брака в ЗАГСе на глазах у невесты. По данным канала, за несколько месяцев до торжества 29-летний мужчина во время прогулки с будущей супругой поссорился с пограничниками, отмечавшими профессиональный праздник. В ходе конфликта жених вонзил одному из них в грудь нож и скрылся с места происшествия. Задержанного доставили в отдел полиции. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы по статье о причинении тяжких телесных повреждений.

До этого сообщалось, что в Алтайском крае судебные приставы разыскали должника по алиментам на его свадьбе, мужчина не платил деньги на содержание несовершеннолетней дочери. Приставы установили, что россиянин готовится к церемонии бракосочетания, и приехали за должником в ЗАГС. Жениха задержали сразу после заключения брака, в отношении неплательщика был составлен административный протокол, и наказание в виде 50 часов обязательных работ. Если отец продолжит уклоняться от уплаты алиментов, против него будет возбуждено уголовное дело.

Ранее на свадьбе в Пушкино жених и невеста устроили стрельбу.