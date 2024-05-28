В Алтайском крае судебные приставы поймали должника на свадьбе

В Алтайском крае судебные приставы разыскали должника по алиментам на его свадьбе, мужчина не платил деньги на содержание несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает УФССП республики.

46-летний мужчина скрывался от уплаты алиментов на несовершеннолетнюю дочь, приставы установили, что россиянин готовится к церемонии бракосочетания, и приехали за должником в ЗАГС.

Жениха задержали сразу после заключения брака, в отношении неплательщика был составлен административный протокол, и наказание в виде 50 часов обязательных работ. Если отец продолжит уклоняться от уплаты алиментов, на него будет возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Сызрани мужчина, задолжавший алименты своим детям, пытался спрятаться от приставов на сеновале у возлюбленной. Россиянин не желал платить алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей после развода. Сотрудники УФССП установили, что алиментщик может скрываться у новой возлюбленной. Однако в доме сожительницы его не оказалось, приставы обследовали надворные постройки, их внимание привлек сарай с сеном. Должник пытался спрятаться в стоге на чердаке постройки, мужчину задержали и доставили в отдел полиции. За злостное уклонение от уплаты алиментов ему назначено наказание в виде обязательных работ.

Ранее россиянин прятался в шкафу друга, чтобы не платить алименты своим детям.