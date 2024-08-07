В Нигерии задержали портных, шивших российские флаги для протестующих

В Нигерии задержали нескольких портных за изготовление российских флагов для антиправительственных протестов. Об этом сообщила государственная тайная полиция страны, передает Reuters.

Кроме того, были задержаны некоторые «спонсоры» портных, сообщил департамент государственных служб в соцсети Х. В ведомстве подчеркнули, что расследование продолжается. Сколько портных и их «спонсоров» было задержано, там не уточнили.

Как отмечает Reuters, действия нигерийских правоохранителей подчеркивают обеспокоенность по поводу возросшей активности России в Западной Африке.

Сотни тысяч нигерийцев с 1 августа протестуют против экономических реформ, которые привели к частичному прекращению субсидий на бензин и электроэнергию, девальвации валюты и инфляции, достигшей самого высокого уровня за последние 30 лет.

Протестующие в северных штатах Борно, Кадуна, Кано и Кацина размахивали сотнями российских флагов, а некоторые призывали к военному захвату власти. Один из участников этих акций заявил Reuters, что Россия, в отличие от других стран, всегда поддерживала развитие африканских стран. Начальник штаба обороны Нигерии генерал Кристофер Муса назвал размахивание флагом РФ во время антиправительственных протестов «изменническим преступлением». Он добавил, что против задержанных будут применены «серьезные меры».

Посольство России в Нигерии сообщило, что никак не связано с протестами.

Ранее в Нигерии задержали Ленина.