Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нигерии задержали портных, шивших российские флаги для протестующих

В Нигерии задержали портных, шивших флаги РФ для протестов, и их спонсоров

close
100%
Stringer/Reuters

В Нигерии задержали нескольких портных за изготовление российских флагов для антиправительственных протестов. Об этом сообщила государственная тайная полиция страны, передает Reuters.

Кроме того, были задержаны некоторые «спонсоры» портных, сообщил департамент государственных служб в соцсети Х. В ведомстве подчеркнули, что расследование продолжается. Сколько портных и их «спонсоров» было задержано, там не уточнили.

Как отмечает Reuters, действия нигерийских правоохранителей подчеркивают обеспокоенность по поводу возросшей активности России в Западной Африке.

Сотни тысяч нигерийцев с 1 августа протестуют против экономических реформ, которые привели к частичному прекращению субсидий на бензин и электроэнергию, девальвации валюты и инфляции, достигшей самого высокого уровня за последние 30 лет.

Протестующие в северных штатах Борно, Кадуна, Кано и Кацина размахивали сотнями российских флагов, а некоторые призывали к военному захвату власти. Один из участников этих акций заявил Reuters, что Россия, в отличие от других стран, всегда поддерживала развитие африканских стран. Начальник штаба обороны Нигерии генерал Кристофер Муса назвал размахивание флагом РФ во время антиправительственных протестов «изменническим преступлением». Он добавил, что против задержанных будут применены «серьезные меры».

Посольство России в Нигерии сообщило, что никак не связано с протестами.

Ранее в Нигерии задержали Ленина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами