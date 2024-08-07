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Российская гольфистка впервые вошла в сотню мирового рейтинга

Гольфистка Наталия Гусева поднялась на 96 место в женском мировом рейтинге

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Федерация гольфа Московской области

Профессиональная гольфистка Наталия Гусева поднялась на 96-ю позицию в рейтинге Rolex Women's World Golf Rankings, став первой россиянкой в Топ-100 мирового рейтинга, сообщается на сайте Федерации гольфа Московской области.

Как отметил первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич, выступление Наталии увеличивает интерес детей к занятию спортом.

«Уверен, что совсем скоро за Наталией к вершинам гольфа пойдут и другие спортсмены», — сказал он.

Наталия Гусева поднялась в мировом рейтинге после выступления в турнире Portland Classic. После 4 игровых дней на турнире Гусева имеет минус 20 и разделяет второе место с Нарин Ан из Южной Кореи и Энджел Инь из США.

«Я знаю, что могу быть номером один в мире. Я буду работать для достижения этой цели и делать все, чтобы так и произошло», — сказала Наталия Гусева.

Напомним, в начале декабря 2023 года Наталия Гусева занимала 495 место в женском мировом рейтинге гольфа.

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