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Власти Воронежа раскрыли последствия атаки украинских беспилотников по городу

Более 20 квартир и 38 машин повреждены в Воронеже после атаки дронов ВСУ

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«Администрация Воронежа»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Администрация Воронежа»

Атака украинских беспилотников по Воронежу привела к повреждению 38 автомобилей, 22 квартир и пяти нежилых помещений. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

Временно исполняющий обязанности главы Воронежа Сергей Петрина поручил сотрудникам управ разъяснить местным жителям, имущество которых пострадало от ударов дронов, порядок возмещения понесенного урона.

В настоящее время сотрудники администрации ведут работу в Левобережном и Центральном районах Воронежа. Сейчас оперативные службы определяют, сколько машин получили повреждения в результате падения беспилотников, после чего они посетят все затронутые атакой квартиры, чтобы оценить нанесенный ущерб.

По данным администрации, никто из людей не пострадал.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе были обнаружены и подавлены дежурными средствами ПВО два БПЛА и РЭБ. В результате падения обломков дронов в Воронеже были выбиты стекла в нескольких квартирах многоквартирного дома, повреждения также получили автомобили. Кроме того, был поврежден фасад верхних этажей жилого дома, добавил Гусев.

Ранее жители Воронежа обнаружили железные шарики в авто после атаки беспилотника.

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