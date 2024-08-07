В украинском городе Сумы произошли взрывы

Взрывы произошли в Сумах на северо-востоке Украины. Об этом сообщило агентство РБК-Украина, ссылаясь на местные паблики.

Подробная информация не приводится. Воздушная тревога в Сумской области действует уже на протяжении суток, 6 августа украинские СМИ многократно сообщали о взрывах в регионе.

Ночью 7 августа украинское издание «Общественные новости» сообщало, что в городе Хмельницком на Украине произошла серия взрывов.

6 августа пророссийское подполье на Украине сообщило, что позиции ВСУ у Басовки в Сумской области подверглись ударам с применением ФАБ.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.