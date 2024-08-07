Толпа неизвестных избила россиянина, заступившегося за незнакомых парня и девушку

В Новосибирске случайный конфликт местного жителя с незнакомцами закончился для мужчины госпитализацией. Об этом пострадавший рассказал в беседе с Ngs.ru.

Инцидент произошел 6 августа около остановки «Магазин одежды». Сибиряк поделился, что увидел незнакомца, который агрессивно вел себя с молодым человеком и его спутницей, в частности выражался нецензурно.

«Решил вмешаться. После словесной перепалки он ушел в сторону СТО (сервис технического обслуживания. — «Газета.Ru»), где, видимо, он работает. Парень и девушка зачем-то пошли за ним. В итоге из СТО вышли еще несколько человек и начали бить этого парня. Я попытался остановить их. После этого они переключились на меня», — рассказал потерпевший.

По словам мужчины, его избивали пять или шесть мужчин, у некоторых были палки и биты. Также сибиряк отметил, что после инцидента у него пропала золотая цепочка и смартфон.

С различными травмами потерпевшего доставили на скорой в больницу. Ему диагностировали сотрясение мозга, множественные гематомы и ушибы. На одну из рук пациенту наложили шину. Потерпевший ищет свидетелей случившегося — он утверждает, что несколько человек снимали драку на телефон.

Ранее в Екатеринбурге толпа подростков избила сверстника и сняла это на видео.