Следователи назвали причину взрыва в доме в Нижнем Тагиле

Взрыв в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошел из-за нарушений при обслуживании газового оборудования. Об этом заявили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Свердловской области.

В ведомстве пояснили, что ответственные за это газовщики не провели должным образом обслуживание оборудования в жилом доме, что привело к скоплению газовоздушной смеси. В итоге произошел взрыв, из-за которого рухнула часть дома.

Трагедия произошла около полудня 1 августа 2024 года. Рухнули два подъезда, 25 квартир оказались полностью разрушены или повреждены.

Спасти не удалось 10 человек, в том числе пятерых детей, сообщили в МЧС РФ. Спасли из-под завалов 15 пострадавших, в том числе семерых несовершеннолетних. По данным министерства здравоохранения России, в настоящее время восемь человек остаются в больницах, из них трое — дети. Состояние двоих взрослых и одного ребенка оценивается как тяжелое.

Ранее в здании в Апшеронске произошел взрыв газа.