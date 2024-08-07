Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский дрон сбили над приграничным регионом России

Минобороны РФ: системы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

close
100%
Inna Varenytsia/REUTERS

Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Украинский дрон самолетного типа был уничтожен в 09.40 мск, проинформировало оборонное ведомство.

7 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) украинской армии атаковали многоквартирный дом в городе Шебекино. По его словам, в атаке на дом были задействованы два беспилотника. Один из дронов влетел в окно квартиры, в результате чего было повреждено остекление. После атаки второго БПЛА произошел пожар в этой же квартире, уточнил глава региона. Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили огонь.
В результате атаки в доме также были повреждены балконы и окна нескольких квартир.

До этого сообщалось, что украинские военнослужащие разработали новую тактику атак на мирных граждан, которые проживают в приграничных районах РФ. Военные ВСУ используют дроны для нанесения ударов по жилым домам, магазинам, автомобилям и остановкам общественного транспорта. Однако теперь БПЛА атакуют данные объекты не один раз, а сразу два. Таким образом противник наносит людям и строениям максимальный ущерб.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами