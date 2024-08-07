Украинский дрон сбили над приграничным регионом России

Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Украинский дрон самолетного типа был уничтожен в 09.40 мск, проинформировало оборонное ведомство.

7 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) украинской армии атаковали многоквартирный дом в городе Шебекино. По его словам, в атаке на дом были задействованы два беспилотника. Один из дронов влетел в окно квартиры, в результате чего было повреждено остекление. После атаки второго БПЛА произошел пожар в этой же квартире, уточнил глава региона. Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили огонь.

В результате атаки в доме также были повреждены балконы и окна нескольких квартир.

До этого сообщалось, что украинские военнослужащие разработали новую тактику атак на мирных граждан, которые проживают в приграничных районах РФ. Военные ВСУ используют дроны для нанесения ударов по жилым домам, магазинам, автомобилям и остановкам общественного транспорта. Однако теперь БПЛА атакуют данные объекты не один раз, а сразу два. Таким образом противник наносит людям и строениям максимальный ущерб.

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