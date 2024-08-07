В пригороде Благовещенска в лесу заблудились две женщины, отправившиеся за грибами

В Амурской области спасатели вывели из леса двух женщин, которые пошли в лес за грибами и не смогли найти дорогу обратно. Об этом сообщает портал «Амурская правда».

Две жительницы села Верхнеблаговещенское отправились в лес за грибами в район каменного карьера и заблудились. Амурчанки не растерялись и обратились в экстренные службы, на место выехала группа спасателей.

Сначала использовали громкоговорящую установку, но женщины не услышали спасателей. Затем их попросили дойти до ближайшего столба линии электропередачи и сообщить номер. По карте удалось определить расположение опоры ЛЭП и найти заблудившихся.

До этого сообщалось, что в Сочи нашли пропавшую пенсионерку, которая выживала в горах несколько дней. 2 августа пенсионерка отправилась на прогулку в окрестностях поселка Красная Поляна. Вечером она связалась с родственниками и рассказала, что заблудилась. Никаких особенностей местности, которые позволили бы быстро ее найти, потерявшаяся не назвала. Спасатели обнаружили пострадавшую неподалеку от ручья Дворцового, который находится на высоте более 1000 метров.

Ранее 70-летний мужчина выжил после того, как скитался по дикой местности 5 дней без еды и воды.