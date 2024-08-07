Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В пригороде Благовещенска в лесу заблудились две женщины, отправившиеся за грибами

В Амурской области нашли двух женщин, которые заблудились, собирая грибы

close
100%
Shutterstock/Lena_Sokolova

В Амурской области спасатели вывели из леса двух женщин, которые пошли в лес за грибами и не смогли найти дорогу обратно. Об этом сообщает портал «Амурская правда».

Две жительницы села Верхнеблаговещенское отправились в лес за грибами в район каменного карьера и заблудились. Амурчанки не растерялись и обратились в экстренные службы, на место выехала группа спасателей.

Сначала использовали громкоговорящую установку, но женщины не услышали спасателей. Затем их попросили дойти до ближайшего столба линии электропередачи и сообщить номер. По карте удалось определить расположение опоры ЛЭП и найти заблудившихся.

До этого сообщалось, что в Сочи нашли пропавшую пенсионерку, которая выживала в горах несколько дней. 2 августа пенсионерка отправилась на прогулку в окрестностях поселка Красная Поляна. Вечером она связалась с родственниками и рассказала, что заблудилась. Никаких особенностей местности, которые позволили бы быстро ее найти, потерявшаяся не назвала. Спасатели обнаружили пострадавшую неподалеку от ручья Дворцового, который находится на высоте более 1000 метров.

Ранее 70-летний мужчина выжил после того, как скитался по дикой местности 5 дней без еды и воды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами