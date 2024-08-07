В Германии обрушился отель

В Германии при обрушении отеля погиб один человек. Об этом сообщил журнал Bild.

Частичное обрушение здания произошло 6 августа около 23:00 по местному времени в Крёве (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

По данным полиции, обрушился один этаж. Что стало причиной, пока неизвестно. Один человек погиб. В момент происшествия в здании находились 14 человек. Пятеро смогли выбраться из гостиницы невредимыми.

На данный момент из-под завалов освобождены как минимум четыре постояльца. Помимо этого, эвакуирован 31 человек, находившийся в непосредственной близости от поврежденного здания.

На месте работают около 250 представителей экстренных служб, в том числе пожарные, полицейские и медицинские службы, также в спасательной операции помогают спецназ, команды собак-спасателей и отряды дронов.

В конце июля немецком городе Ратценбург обрушилась крыша магазина. ЧП произошло в супермаркете Netto на Меллнер-штрассе. По словам представителей полиции, пострадавшие не получили серьезных травм.

Ранее мужчина с молотком разгромил отель.