На Урале мужчину, который остановился, чтобы помочь другому водителю, сбила машина

В Свердловской области сбили автомобилиста, который остановился, чтобы помочь другому водителю. Об этом сообщил Telegram-канал «Инцидент Первоуральск».

ДТП произошло накануне вечером возле автовокзала в Первоуральске. По словам очевидцев, молодой человек остановился на проезжей части, когда увидел, что другому автомобилисту нужна помощь. Его сбили, когда он выходил из своей машины, чтобы толкнуть чужую.

В комментариях под публикацией брат пострадавшего рассказал, что тот попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой.

«Еще не очнулся», — написал родственник мужчины.

В Госавтоинспекции произошедшее пока не комментировали.

В апреле житель Первоуральска помог полиции остановить пьяного водителя, рискуя собственной жизнью.

Ранее в Петербурге мужчина угодил под трамвай сразу после того, как его сбила машина.