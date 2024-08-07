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На Урале мужчину, который остановился, чтобы помочь другому водителю, сбила машина

На Урале машина наехала на автомобилиста, который хотел помочь другому водителю

В Свердловской области сбили автомобилиста, который остановился, чтобы помочь другому водителю. Об этом сообщил Telegram-канал «Инцидент Первоуральск».

ДТП произошло накануне вечером возле автовокзала в Первоуральске. По словам очевидцев, молодой человек остановился на проезжей части, когда увидел, что другому автомобилисту нужна помощь. Его сбили, когда он выходил из своей машины, чтобы толкнуть чужую.

В комментариях под публикацией брат пострадавшего рассказал, что тот попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой.

«Еще не очнулся», — написал родственник мужчины.

В Госавтоинспекции произошедшее пока не комментировали.

В апреле житель Первоуральска помог полиции остановить пьяного водителя, рискуя собственной жизнью.

Ранее в Петербурге мужчина угодил под трамвай сразу после того, как его сбила машина.

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