Врач рассказала, как избавиться от рубцов и постакне на коже

Химический пилинг, фототерапия и плазмотерапия помогут бороться с постакне. Об этом РИАМО рассказала врач-косметолог клиники DEGA Наталья Екшибарова.

«Химический пилинг, например, позволяет удалить верхний слой кожи и уменьшить гиперкератоз. Широкополосный лазер (фототерапия. — Прим. ред.) и инъекционные (плазмотерапия, мезотерапия. — Прим. ред.) методики помогают уменьшить гиперпигментацию, поствоспалительные пятна, нормализовать работу сальной железы, обладают антибактериальным эффектом, стимулируют физиологическую регенерацию кожи», — сказала врач.

Помимо этого, улучшить рельеф кожи и вылечить рубцы можно с помощью микроигольчатого RF, лазерной шлифовки и фракционного неабляционного воздействия, продолжила эксперт. Однако важно понимать, что лечение рубцов и пятен постакне может быть длительным процессом, заключила Екшибарова.

Тренер-косметолог компании Geltek Никита Бачище до этого говорил «Газете.Ru», что прыщи не стоит выдавливать. По его словам, это может травмировать и без того раздраженную кожу и поспособствовать образованию рубцов. Он добавил, что назначить правильную терапию для лечения акне, а также его последствий может только дерматолог.

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