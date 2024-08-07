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Врач объяснила, чем грозит выдавливание прыщей

Врач Екшибарова: выдавливание прыщей приведет к травмированию кожи

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Freepik.com

Прыщи не стоит давить, потому что в этом случае происходит травмирование кожи, может усилиться воспаление и повыситься риск образования рубцов и пятен постакне. Об этом РИАМО рассказала врач-косметолог клиники DEGA Наталья Екшибарова.

По ее словам, выдавливание может также спровоцировать присоединение вторичной инфекции, что усугубит ситуацию. Врач отметила, что для профилактики акне и пятен постакне нужен правильный уход, который будет состоять из регулярного очищения и увлажнения кожи.

«Далеко не все уходовые средства подходят всем типам кожи, поэтому можно проконсультироваться с косметологом при подборе косметики. Также рекомендуется поддерживать здоровье кожи за счет сбалансированного рациона и избегания чрезмерного воздействия ультрафиолетовых лучей и работы с негативным неконтролируемым стрессом», — рассказала Екшибарова.

Дерматолог-косметолог, директор российского представительства SKINCOUTURE Любовь Столина до этого рассказала «Газете.Ru», что без эффективного очищения нет смысла тратиться на дорогие работающие кремы и сыворотки, так как глубже рогового слоя ничего не проникнет. По словам врача, если вы не относитесь к любителям яркого макияжа, то можно обойтись и без «смывки для глаз», используя только эффективное очищение для кожи лица и вокруг глаз одновременно.

Ранее врач рассказала, как выбрать уходовую косметику.

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