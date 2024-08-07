Россиянам рассказали, как подготовиться к сдаче крови летом

Летом снижается количество доноров крови, поэтому в это время в них особенно нуждаются. К процедуре в это время нужно готовиться – так, донорам нельзя загорать и следует избегать жары, так как она может негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему, объяснил 360.ru и.о. главврача столичного областного Центра крови Глеб Марнов.

При подготовке к сдаче крови нужно пить больше воды и стараться избегать прямых солнечных лучей. Лучше всего, когда за состоянием доноров следят врачи.

По словам Марнова, мужчины могут сдавать кровь пять раз в год, а женщины – четыре. Ежегодно в России порядка 30% людей, приходящих на сдачу крови, делают это впервые.

Чтобы восполнить нехватку биоматериала, сотрудники центра проводят выездные акции и посещают предприятия, отметил врач.

«Мы приезжаем непосредственно к работодателю, на рабочем месте сотрудник может сдать кровь и вернуться к своим обязанностям», — подчеркнул он, отметив, что такой подход помогает сформировать корпоративную культуру донорства.

До этого в Минздраве Московской области сообщали, что в этом году в регионе заготовили на 3,5 тонны больше донорской крови, чем в 2023 году – более 40 тонн донорской крови и ее компонентов. Любой желающий может сдать кровь в областном центре крови, в отделениях переливания крови и на выездных акциях.

Ранее врачи назвали самую востребованную группу крови в Москве и Подмосковье.