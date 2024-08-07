Психолог объяснил, как настроить ребенка на учебу перед 1 сентября

Родителям стоит организовать совместную покупку необходимых вещей в школу, чтобы сблизиться с ребенком и помочь ему настроиться на учебу перед 1 сентября. Об этом «Москве 24» рассказал психолог семейного центра «Планета Семьи» Антон Симоченков.

Он посоветовал дать школьнику возможность самому выбрать рюкзак и канцелярские принадлежности.

«Самостоятельная покупка поможет вашему ребенку чувствовать себя увереннее и комфортнее. А также повысит мотивацию к учебе, так как школьник будет гордиться теми принадлежностями, которые выбрал, и с радостью пользоваться ими», — объяснил Симоченков.

Помимо этого, эксперт советует начать восстанавливать режим минимум за две недели до 1 сентября и восполнить пробелы в знаниях, которые могли возникнуть за лето. В августе стоит также записать ребенка в секцию, о которой он давно мечтал, заключил эксперт.

Согласно исследованию ВЦИОМ, чтобы собрать ребенка в школу, российская семья в прошлом году в среднем тратила 24 тыс. рублей, в 2024-м эта сумма очевидно возрастет. Для экипировки первоклассника расходы могут быть еще больше — ведь приобретать полный школьный комплект придется с нуля. «Газета.Ru» составила список самых важных покупок к 1 сентября и собрала советы опытных родителей, на чем и как можно сэкономить.

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