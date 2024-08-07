Число пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Волгоградской области выросло

Число пострадавших в ДТП с автобусом «Астрахань — Москва» в Волгоградской области выросло до 20 человек. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Он сообщил, что людей доставили в Михайловскую центральную районную больницу, где они получают всю необходимую медпомощь. Среди пострадавших семь человек — жители Астраханской области.

По его словам, в том числе в аварии пострадали шестеро детей, но их всех отправили на амбулаторное лечение.

Дорожный инцидент случился ранним утром 7 августа на 783 км автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе. Грузовик Iveco столкнулся с автобусом Yutong. Водитель автобуса не выжил.

В МВД отметили, что по факту случившегося проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. При этом движение по дороге осуществляется в штатном режиме, заключили в ведомстве.

Ранее на Кубани машина столкнулась с грузовиком и микроавтобусом, более 10 человек пострадали.