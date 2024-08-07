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Врач рассказала, какую мелодию лучше всего ставить на будильник

Врач Черкасова: приятную мелодию лучше всего ставить на будильник

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Depositphotos

В качестве мелодии на будильник лучше выбирать приятную, постепенно нарастающую композицию, чтобы комфортно выходить из сна. Об этом «Москве 24» рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

По ее словам, громкий сигнал может вырвать из сна, что грозит стрессом с самого утра. Эксперт отметила, что вставать лучше после первого же сигнала будильника.

«Если отложить подъем еще на пять минут, это не даст возможности выспаться. Более того, несколько звонков будильника будут задерживать пробуждение, а потом придется сумбурно собираться, опаздывая на работу. Это утро, которое начинается со стресса», — указала Черкасова.

Врач добавила, что каждый должен определить необходимое количество сна для себя самостоятельно. Она уточнила, что для большинства людей оптимальным является семь-восемь часов.

Невролог и сомнолог из США Брэндон Питерс до этого говорил, что привычка устанавливать несколько будильников или постоянно откладывать сигнал первого может подрывать качество ночного отдыха и свидетельствовать об инерции сна — ощущении дезориентации, спутанности сознания, боли, дискомфорта и плохого настроения после пробуждения.

Ранее россиянам объяснили, как просыпаться с первым звонком будильника.

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