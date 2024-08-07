В Томской области три женщины спровоцировали погоню и напали на полицейского

В Томской области трое женщин стали фигурантками дела после нападения на сотрудника ГАИ. Об этом сообщает прокуратура региона.

В июне три пьяные подруги катались на машине по селу Белый Яр в Бакчарском районе. Сотрудники ГАИ заметили это и пустились в погоню. Правоохранителям удалось остановить автомобиль, но заставить водителя подышать в алкотестер они не смогли.

Кроме того, сельчанки обиделись из-за прерванной поездки и стали оскорблять полицейских. На одного из них женщины напали и нанесли мужчине несколько ударов.

Против участниц конфликта было возбуждено уголовное дело, их обвиняют в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее мужчина угнал машину и ввязался в погоню с двухмесячной дочерью на заднем сиденье.