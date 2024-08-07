Россиянам рассказали, как долго можно хранить разрезанный арбуз

Арбуз в разрезанном виде можно хранить в холодильнике в течение нескольких дней, если каждый день обновлять срез. Об этом «Москве 24» рассказал агроном Владимир Викулов.

Он уточнил, что в таком виде плод представляет собой прекрасную среду для развития микроорганизмов. Помимо этого, на его состояние будет влиять температура — если оставить лежать арбуз в тепле, он начнет портиться быстрее. Поэтому эксперт советует накрыть место среза пищевой пленкой и положить арбуз в холодильник.

Однако пытаться замораживать плод, чтобы сохранить на зиму, не стоит, добавил агроном.

«Клетки будут повреждаться кристаллами воды, так что после оттаивания это уже совсем не тот арбуз: консистенция не хрустящая, а просто губчатая, истекающая соком. Поэтому замораживать его смысла нет — лучше есть в сезон», — заключил Викулов.

Специалисты Роспотребнадзора до этого говорили, что разрезанные арбузы грозят покупателю отравлением. Они уточняли, что при покупке арбузов нельзя отрезать кусочек на пробу или резать ягоды пополам. На месте разреза стремительно размножаются опасные микроорганизмы. Более того — невозможно точно знать, что разрез проводился чистым ножом в гигиенически безопасных условиях.

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