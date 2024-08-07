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В Воронежской области объявлен отбой опасности атаки беспилотников

Гусев объявил отбой опасности атаки беспилотников в Воронежской области

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Inna Varenytsia/REUTERS

В Воронежской области объявлен отбой опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Фрагменты сбитого дрона упали на улице Березовая роща и Ленинском проспекте. По словам Гусева, никто не пострадал, это подтвердили оперативные службы.

Губернатор добавил, что комиссия по оценке ущерба начнет работу после того, как территорию осмотрят взрывотехники. Жителей пострадавших домов попросили не приближаться к обломкам.

Утром 7 августа Гусев сообщал, что средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны обнаружили и подавили украинский беспилотник в Воронежской области.

Он уточнил, что один из них при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща, обломки еще одного — упали на Ленинском проспекте в Воронеже.

По данным SHOT, украинские беспилотники, атаковавшие Воронеж, были начинены поражающими элементами.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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