Пилот легкомоторного самолета не справился с управлением и сбил пенсионерку на велосипеде

В Баварии проходит судебный процесс над пожилым пилотом, из-за падения самолета которого пострадала пенсионерка. Об этом сообщает Bild.

Крушение легкомоторного самолета Cessna под управлением 67-летнего Герберта С. произошло во время аварийной посадки на аэродроме Дурах 5 сентября 2023 года. В результате пострадала случайно оказавшаяся поблизости 75-летняя Гермина Г., которая в тот день каталась на велосипеде.

Удлиненное шасси самолета зацепилось за забор пастбища, и забор увлек за собой пожилую велосипедистку. Она до сих пор восстанавливается после полученных травм и носит повязку на левой руке.

«Когда самолет пролетел низко над сеткой, я подумала: «Ой, что-то не так!» Потом раздался взрыв, меня вместе с велосипедом отбросило с правой стороны дороги на левую, и я зацепилась за забор», — вспоминает женщина.

Прокурор обвинил подсудимого в том, что он не проверил при взлете, полностью ли заправлен его топливный бак, что впоследствии привело к внезапной остановке двигателя. Теперь пилота с 37-летним стажем могут лишить летной лицензии.

Пострадавшая так и не получила никакой компенсации от страховой компании, однако прокуратура не согласилась прекратить дело в обмен на денежную выплату и хочет продолжения разбирательства.

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