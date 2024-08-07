Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пилот легкомоторного самолета не справился с управлением и сбил пенсионерку на велосипеде

В Германии судят 67-летнего пилота, самолет которого упал на 75-летнюю женщину

close
100%
Keith Srakocic/AP

В Баварии проходит судебный процесс над пожилым пилотом, из-за падения самолета которого пострадала пенсионерка. Об этом сообщает Bild.

Крушение легкомоторного самолета Cessna под управлением 67-летнего Герберта С. произошло во время аварийной посадки на аэродроме Дурах 5 сентября 2023 года. В результате пострадала случайно оказавшаяся поблизости 75-летняя Гермина Г., которая в тот день каталась на велосипеде.

Удлиненное шасси самолета зацепилось за забор пастбища, и забор увлек за собой пожилую велосипедистку. Она до сих пор восстанавливается после полученных травм и носит повязку на левой руке.

«Когда самолет пролетел низко над сеткой, я подумала: «Ой, что-то не так!» Потом раздался взрыв, меня вместе с велосипедом отбросило с правой стороны дороги на левую, и я зацепилась за забор», — вспоминает женщина.

Прокурор обвинил подсудимого в том, что он не проверил при взлете, полностью ли заправлен его топливный бак, что впоследствии привело к внезапной остановке двигателя. Теперь пилота с 37-летним стажем могут лишить летной лицензии.

Пострадавшая так и не получила никакой компенсации от страховой компании, однако прокуратура не согласилась прекратить дело в обмен на денежную выплату и хочет продолжения разбирательства.

Ранее в Кемерово велосипедист выжил после удара молнии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами