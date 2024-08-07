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Прокурор рассказал, как пойманному на взятках генералу ФТС Мурышову передавали деньги

«Ъ»: задержанный генерал ФТС Мурышов получал взятки через домашний почтовый ящик

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customs.gov.ru

Задержанный генерал-майор ФСБ Дмитрий Мурышов, который боролся с коррупцией в Федеральной таможенной службе (ФТС), получал взятки через почтовый ящик. Об этом сообщил прокурор на слушаниях в 235-м гарнизонном военном суде Москвы, пишет «Коммерсантъ».

Как сказал прокурор, согласно отработанной схеме, взятки помещали в почтовый ящик сотрудника ФТС Константина Колганова в его доме на Новом Арбате. Тот уже передавал деньги другим посредникам.

По данным следствия, первую взятку генерал ФСБ получил в августе, а следующую — в октябре 2022 года. Сумма взятки составила около 3,9 млн рублей, отметил гособвинитель.

8 декабря 2022 года в отношении генерала возбудили уголовное дело. По данным следствия, Мурышов получил от предпринимателей деньги за отказ от проведения дополнительных проверочных мероприятий, которые были предусмотрены таможенным законодательством. Расследование в отношении генерала вело главное военное следственное управление Следственного комитета России.

Сразу после начала процесса адвокаты заявили ходатайство о возвращении уголовного дела в прокуратуру. По мнению защитников, обвинительное заключение не соответствует требованиям Уголовно-процессуального кодекса РФ. Кроме того, по их словам, генерал Мурышов не мог оказать взяткодателям помощь, так как проверки их деятельности не входили в его компетенцию. Однако суд отклонил все ходатайства адвокатов.

До этого Хорошевский суд Москвы изъял более 26 млн рублей и недвижимость бывшего сотрудника центрального аппарата СК РФ Александра Киреева, а также его отца и матери.

Ранее вице-губернатора Хабаровского края Никонова задержали за получение крупных взяток.

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