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Россиянин избил сожительницу, которая забыла подоить корову

На Алтае мужчина избил сожительницу, забывшую подоить корову

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Shutterstock

В Мамонтовском районе Алтайского края мужчина набросился на сожительницу с кулаками из-за коровы. Об этом сообщает пресс-служба управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Пьяный сельчанин вернулся домой и обнаружил, что гражданская жена забыла подоить корову. Мужчина рассердился и пошел искать сожительницу. Обнаружив женщину в гостях у подруги, он впал в ярость и принялся избивать сожительницу.

На место была вызвана полиция, в отношении домашнего тирана был составлен протокол об административном правонарушении. Россиянин полностью признал свою вину и раскаялся. Потерпевшая попросила освободить возлюбленного от ответственности.

До этого сообщалось, что в Сочи мужчина избил свою супругу в лифте из-за того, что у нее было недовольное лицо во время отдыха. Инцидент произошел 28 июля в четырехзвездочной гостинице «Атлант», где проживала семейная пара с 14-летним ребенком во время отдыха. Три дня супруги провели мирно, однако на четвертый день мужчина употребил алкоголь, напал на свою супругу в лифте и избил ее. Сообщается, что причиной стало то, что женщина его обзывала и недостаточно наслаждалась отдыхом.

Ранее женщина, которую избил и сбросил в овраг муж, выжила и подала на него в суд.

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