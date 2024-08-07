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Жена отключила от системы жизнеобеспечения мужа, который бросил ее ради любовницы

Китаянка отключила мужа от системы жизнеобеспечения, отомстив за его неверность

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Shutterstock

В Китае женщина отключила систему жизнеобеспечения у мужа, который бросил ее ради любовницы десять лет назад. Об этом сообщает South China Morning Post.

У 38-летнего мужчины произошло кровоизлияние в мозг в доме его любовницы. Та отвезла сожителя в больницу, где его поместили в отделение интенсивной терапии, и скрылась, не оставив о себе никаких данных. Позже туда приехала законная супруга пострадавшего.

Врач сообщил ей, что состояние пациента критическое и он находится в коме с очень низким шансом выжить после операции. Кроме того, имеющееся медицинское оборудование может лишь временно поддержать его, а стоимость операции чрезвычайно высока.

Тогда женщина попросила врачей удалить жизнеобеспечивающую трахеальную трубку и отказаться от любых попыток привести в чувство ее мужа. Она пояснила, что знает о его неверности больше десяти лет. Все эти годы он не подавал на развод, но не оказывал жене никакой финансовой поддержки.

Неизвестно, как отнеслись к этому решению другие родственники мужчины. Тем не менее в соцсетях в основном поддержали поступок китаянки.

«Хорошо относиться к жене, значит хорошо относиться к себе», «Это его карма», — писали пользователи.

Ранее в США женщина вышла из комы за несколько часов до отключения от жизнеобеспечения.

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