Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Красноярском крае семья отравилась угарным газом от бензогенератора

В Красноярском крае четыре человека отравились угарным газом

close
100%
ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия

В Ужурском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту отравления угарным газом семьи из четырех человек, одного пострадавшего спасти не удалось. Об этом сообщает краевое управление СУ СК РФ.

Инцидент произошел в городе Ужур, по предварительной информации, в частном доме после грозы отключили свет. Семья решила воспользоваться бензогенератором, который был установлен на веранде.

6 августа днем в дом зашел сосед и обнаружил мать и троих детей без сознания. Мужчина вызвал скорую медицинскую помощь. 13-летняя девочка, шестилетний мальчик и их мать доставлены в Ужурскую районную больницу с признаками отравления угарным газом.

15-летнего подростка врачи спасти не смогли. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

До этого сообщалось, что в городе Княгинино трое детей и взрослый госпитализированы с отравлением угарным газом. Установлено, что квартира, в которой произошло отравление, оборудована газовой колонкой, исправность оборудования проверили специалисты газовой службы.

Ранее школьник спас семью от отравления угарным газом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами