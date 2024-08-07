В Красноярском крае семья отравилась угарным газом от бензогенератора

В Ужурском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту отравления угарным газом семьи из четырех человек, одного пострадавшего спасти не удалось. Об этом сообщает краевое управление СУ СК РФ.

Инцидент произошел в городе Ужур, по предварительной информации, в частном доме после грозы отключили свет. Семья решила воспользоваться бензогенератором, который был установлен на веранде.

6 августа днем в дом зашел сосед и обнаружил мать и троих детей без сознания. Мужчина вызвал скорую медицинскую помощь. 13-летняя девочка, шестилетний мальчик и их мать доставлены в Ужурскую районную больницу с признаками отравления угарным газом.

15-летнего подростка врачи спасти не смогли. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

До этого сообщалось, что в городе Княгинино трое детей и взрослый госпитализированы с отравлением угарным газом. Установлено, что квартира, в которой произошло отравление, оборудована газовой колонкой, исправность оборудования проверили специалисты газовой службы.

Ранее школьник спас семью от отравления угарным газом.