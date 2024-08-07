В Екатеринбурге двухлетний мальчик потянулся за игрушкой и выпал из окна

В микрорайоне Уралмаш двухлетний ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии после падения из окна третьего этажа, мальчик забрался на подоконник, пока отец переодевался. Об этом сообщает «Е1».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Донбасской, двухлетний мальчик забрался на подоконник за лежавшей там игрушкой и выпал из окна третьего этажа. Ребенок выжил, его госпитализировали с многочисленными травмами в отделение реанимации детской больницы.

По предварительной информации, всего в семье трое детей. Отец пошел переодеться, а средний ребенок открыл окно. В это время младший сын успел забраться на подоконник за игрушечной машинкой. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны, в обстоятельствах несчастного случая разбираются сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Приморье двухлетний ребенок выжил после падения с седьмого этажа. Он получил многочисленные травмы и был доставлен в медицинское учреждение в состоянии травматического шока. В течение трех дней совместными усилиями врачей-реаниматологов, травматологов и нейрохирургов состояние пострадавшего удалось стабилизировать. Маленький пациент продолжает лечение в детском ортопедо-травматологическом отделении Тысячекоечной больницы, его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Петербурге второклассница делала фото и выпала из окна.