Жители Воронежа обнаружили железные шарики в авто после атаки беспилотника

Украинские беспилотники, которые атаковали утром Воронеж, были начинены поражающими элементами. Об этом заявляет Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей дома, пострадавшего в результате атаки БПЛА.

Жители микрорайона Березовая роща рассказали каналу, что, помимо выбитых окон в припаркованных авто, они обнаружили маленькие железные шарики, которые застряли в кузове после падения БПЛА.

SHOT также опубликовал фотографию, на которой можно заметить один такой шарик.

По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого губернатор региона Александр Гусев сообщал, что средства РЭБ и ПВО обнаружили и подавили БПЛА ВСУ в Воронежской области.

Он уточнил, что один из них при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща, обломки еще одного — упали на Ленинском проспекте в Воронеже.

Утром несколько украинских беспилотников были сбиты в Курской области.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.