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В Волгоградской области трое детей пострадали при столкновении автобуса с грузовиком

Трое детей пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Волгоградской области

Трое детей пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком в Волгоградской области, их доставили в больницу. Об этом сообщила администрация Волгоградской области в Telegram-канале.

Пассажирский автобус следовал из Астрахани в Москву. ДТП произошло возле городского округа Михайловка.

По предварительным данным, в автобусе было около 30 пассажиров.

«В Михайловскую ЦРБ доставлены 16 пострадавших, из которых трое детей. По предварительной оценке, состояние 14 пациентов, в том числе детей, средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — двое взрослых», — рассказали в администрации региона. Водитель автобуса не пережил полученных травм.

На месте аварии продолжают работать оперативные службы и машины скорой помощи.

Там добавили, что 14 пассажиров автобуса продолжили движение в Москву на попутном автобусе.

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