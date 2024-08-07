В Волгоградской области пассажирский автобус столкнулся с фурой, есть пострадавшие

В Волгоградской области направлявшийся из Астрахани в Москву пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительным данным ведомства, все случилось 7 августа в 4:16 на 783 км автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе. Грузовик Iveco столкнулся с автобусом Yutong.

Водитель автобуса не пережил полученных травм. Помимо этого за медицинской помощью обратились 16 человек.

В МВД отметили, что по факту случившегося проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. При этом движение по дороге осуществляется в штатном режиме, заключили в ведомстве.

До этого в Омске 19-летний пьяный водитель на «Жигулях» на всей скорости врезался в автомобиль, в результате чего перевернулся прицеп с пони. Однако животное не пострадало. Сам виновник аварии сбежал, но в итоге его задержали.

Ранее на Кубани машина столкнулась с грузовиком и микроавтобусом, более 10 человек пострадали.