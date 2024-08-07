Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны детали аферы с сухпайками для армии

РИА: в афере с сухпайками ОПГ распределила преступные роли между главами фирм

close
100%
kp40.ru

Организованная группа, занимавшаяся аферой с сухпайками для армии, распределила преступные роли между руководителями предприятий-производителей. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По версии источника, фигуранты дела создали и возглавили организованную группу, в состав которой привлекли гендиректора, акционеров и соучредителей Грязнинского пищевого комбината. Помимо них, в ней участвовали неустановленные руководители и учредители, связанные с обеспечением военных Минобороны РФ индивидуальными рационами питания. Между ними распределили преступные роли.

Экс-замглавы Минобороны России задержали 26 июля по делу о коррупции. По данным правоохранительных органов, во время службы Булгакова в ведомстве действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости.

РИА Новости сообщало, что Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение. После этого СК возбудил дело против руководства комбината.

Ранее к делу генерала Булгакова приобщили новые улики.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами