Стали известны детали аферы с сухпайками для армии

Организованная группа, занимавшаяся аферой с сухпайками для армии, распределила преступные роли между руководителями предприятий-производителей. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По версии источника, фигуранты дела создали и возглавили организованную группу, в состав которой привлекли гендиректора, акционеров и соучредителей Грязнинского пищевого комбината. Помимо них, в ней участвовали неустановленные руководители и учредители, связанные с обеспечением военных Минобороны РФ индивидуальными рационами питания. Между ними распределили преступные роли.

Экс-замглавы Минобороны России задержали 26 июля по делу о коррупции. По данным правоохранительных органов, во время службы Булгакова в ведомстве действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости.

РИА Новости сообщало, что Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение. После этого СК возбудил дело против руководства комбината.

Ранее к делу генерала Булгакова приобщили новые улики.