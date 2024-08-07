Почти половина студентов в РФ готова совмещать работу с учебой после бакалавриата

Почти половина российских студентов планирует совмещать работу и обучение после бакалавриата. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр социально-политического мониторинга Института общественных наук Президентской академии.

Эксперты считают, что среди возможных «жизненных траекторий» студентов после получения образования в вузе лидирует намерение совмещать работу и дальнейшее обучение — об этом заявили 45,2% опрошенных.

Согласно исследованию, работать по окончании вуза по специальности планируют 38,6%, не по специальности – 14,1% студентов. Примерно четверть собираются продолжить обучение в магистратуре или аспирантуре, не совмещая с работой.

Стремление работать по специальности после окончания вуза чаще выражают магистранты, студенты, обучающиеся по программам технической и творческой направленности, а также те, кто учится по договорам целевого обучения.

Ранее на Дальнем Востоке разрешили привлекать студентов на стройки.