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Сотрудник МЧС вне службы спас 15 человек из пожара в психоневрологическом интернате

МЧС России: 16 человек спасены на пожаре в психоневрологическом интернате

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МЧС России

В Пермском крае произошло возгорание на втором этаже здания из-за аварийного режима работы электросветильника. Об этом сообщает МЧС.

261 человек смог самостоятельно эвакуироваться.

До прибытия первого пожарного расчета сотрудник МЧС России Юрий Потапчук, находившийся вне службы, успел спасти 15 человек. О происшествии ему сообщила его жена, работающая в учреждении. Всего через несколько минут Юрий и его 14-летний сын Дмитрий начали эвакуацию маломобильных постояльцев.

«Не теряя времени вместе с сыном стали поднимать всех лежачих. Каждая секунда была на счету… Без сына я бы не справился», — рассказал Юрий.

Прибывшие на место газодымозащитники МЧС России также спасли женщину со второго этажа. Никто не пострадал.

Площадь пожара составила 25 квадратных метров, его ликвидацией занимались 26 пожарных и 9 единиц техники.

В июле москвич поджег магазин после конфликта с продавцами и сам получил сильные ожоги. Инцидент произошел в круглосуточном магазине. Правоохранители проводят проверку.

Ранее в квест-комнате сгорели две девушки.

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