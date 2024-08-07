Суд арестовал банковские счета Тимура Иванова

Суд в рамках расследования дела о коррупции арестовал принадлежащие экс-заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову четыре банковских счета. Об этом, ссылаясь на официальные судебные документы, сообщает РИА Новости.

Следствие наложило арест на денежные средства, которые находились на четырех банковских счетах обвиняемого. Суд признал действия следственных органов законными.

Из документов следует, что речь идет о разных счетах Иванова в одном из российских банков.

До этого Иванов, ссылаясь на положительные служебные характеристики, попросил отпустить его из следственного изолятора (СИЗО).

4 августа сообщалось, что следователи и судебная инстанция получили показания свидетелей по делу бывшего замминистра обороны Российской Федерации Иванова и бизнесмена Сергея Бородина.

Ранее сообщалось, что бывшая жена арестованного экс-замминистра обороны Иванова вышла из семейного бизнеса.