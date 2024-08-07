Стали известны детали уголовного дела генерала Булгакова

Государственные контракты о поставке питания для кадетов в Краснодаре и Санкт-Петербурге фигурируют в уголовном деле генерала Дмитрия Булгакова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В рамках дела фигурируют два контракта. Первый касается обеспечения питания для Краснознаменного училища имени генерала армии Сергея Штеменко в Краснодаре, второй — Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени Князя Александра Невского.

Экс-замглавы Минобороны России задержали 26 июля по делу о коррупции. По данным правоохранительных органов, во время службы Булгакова в ведомстве действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости.

РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение. После этого СК возбудил дело против руководства комбината.

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