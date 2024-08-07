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Стали известны детали уголовного дела генерала Булгакова

В деле генерала Булгакова фигурируют госконтракты на питание для кадетов

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Алексей Колчин/РИА Новости

Государственные контракты о поставке питания для кадетов в Краснодаре и Санкт-Петербурге фигурируют в уголовном деле генерала Дмитрия Булгакова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В рамках дела фигурируют два контракта. Первый касается обеспечения питания для Краснознаменного училища имени генерала армии Сергея Штеменко в Краснодаре, второй — Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени Князя Александра Невского.

Экс-замглавы Минобороны России задержали 26 июля по делу о коррупции. По данным правоохранительных органов, во время службы Булгакова в ведомстве действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости.

РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение. После этого СК возбудил дело против руководства комбината.

Ранее стало известно, чем владеет арестованный генерал Шестеров.

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