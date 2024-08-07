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Оленевода нашли живым через две недели исчезновения в дикой местности

На севере Камчатки нашли пропавшего оленевода

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Пресс-служба губернатора ЯНАО/РИА «Новости»

Оленевод, который пропал в Олюторском районе на севере Камчатки, был найден живым. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

В ведомстве отметили, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Мужчину обнаружили сотрудники одного из горнодобывающих предприятий в Пенжинском районе.

Оленевод пропал в середине июля, когда он и двое его коллег отправились на поиски животных, отделившихся от стада.

Два человека вернулись на стан, а третий пропал без вести.

Поисковые операции проводились, в том числе, с использованием вертолетов.

В США произошел другой несчастный случай с мужчиной. Он провалился в 15-метровый колодец, когда искал телефон, и просидел там восемь часов. Американец гулял по лесу в районе Атланты, а когда вернулся домой, понял, что его телефон пропал. Он воспользовался телефоном своей супруги, чтобы найти личный гаджет, и вечером того же дня вновь пошел в лес, чтобы забрать его. Но так и не вернулся. Семья мужчины позвонила в службу 911, полицейские нашли его по следам на дне колодца.

Ранее двое жителей Алтая поехали на рыбалку с тремя детьми и пропали.

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