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В российских вузах могут сократить преподавание всеобщей истории

Нарышкин призвал исключить всеобщую историю из непрофильного курса в вузах

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Пресс-служба Российского исторического общества

Включение сведений из всеобщей мировой истории в вузовский курс для неисторических специальностей перегружает его. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление главы Российского исторического общества (РИО), директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина.

«Предлагаю рассмотреть вопрос об исключении из концепции дополнительных разделов по всеобщей истории», — сказал он на заседании экспертного совета при Минобрнауки.

По его мнению, более целесообразно разработать отдельный материал для тех направлений подготовки, где без знаний по всеобщей истории не обойтись: «для будущих политологов, регионоведов и юристов-международников».

6 августа Минобрнауки сообщило, что новый учебник по истории России для студентов всех направлений подготовки появится в вузах с 1 сентября. Базовый учебник дополнят отраслевые модули для студентов инженерных, медицинских, культурных, сельскохозяйственных и других направлений подготовки.

В 2023 году министр науки РФ Валерий Фальков сообщал, что утверждена концепция преподавания курса «История России» для неисторических специальностей в вузах.

Ранее Минобрнауки посоветовали включить данные о преступлениях Киева в учебники истории РФ.

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