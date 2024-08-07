В Курской области сбили еще две ракеты ВСУ

Еще две украинские ракеты сбили в небе над Курской областью. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

В ночь на 7 августа Смирнов уже заявлял о двух сбитых в Курской области ракетах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В регионе организован оперативный штаб, экстренные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы.

За сутки в Курской области более 10 раз вводился режим ракетной опасности.

6 августа Минобороны РФ сообщило о попытке захода украинских сил на территорию Курской области. Врио губернатора Алексей Смирнов заявил о сложной оперативной обстановке в регионе в результате массированной атаки украинских дронов и попытки прорыва государственной границы.

По последним данным, в результате сброса боеприпаса с дрона ВСУ в области пострадали двое детей.

Ранее появилась хронология атаки украинских военных на Курскую область.