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В Курской области вновь объявлена ракетная опасность

Врио губернатора Смирнов: в Курской области вновь объявили ракетную опасность

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Таисия Лисковец/РИА Новости

В Курской области вновь объявили ракетную опасность на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — предупредил жителей Смирнов.

В Курской области создан оперативный штаб, все экстренные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы.

6 августа Минобороны РФ сообщило о попытке захода украинских сил на территорию Курской области. Врио губернатора Алексей Смирнов заявил о сложной оперативной обстановке в регионе в результате массированной атаки украинских БПЛА и попытки прорыва государственной границы.

По последним данным, в результате сброса боеприпаса с дрона ВСУ в области пострадали двое детей.

Также появилась хронология атаки украинских военных на Курскую область.

Ранее глава Курчатова опроверг информацию об обстрелах Курской АЭС.

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Атаки на Курскую область
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