Россиянам рассказали, как работает система мониторинга транспорта и для чего она нужна

Система спутникового мониторинга транспорта строится с использованием GNSS-трекеров, оборудования и технологий сотовой и/или радиосвязи, вычислительной техники и цифровых карт и используется для решения задач транспортной логистики в системах управления перевозками и автоматизированных системах управления автопарком. Об этом «Газете.Ru» рассказал Илья Сильницкий, генеральный директор компании «Стэк».

По его словам, работает все довольно просто. На автомобиль устанавливается видеорегистратор. В отличие от привычных водителю регистраторов, я говорю о портативной системе видеонаблюдения, к которой подключаются антенны и камеры. В видеорегистратор вставляется сим-карта и карта памяти или жесткий диск.

«Все это настраивается и подключается к серверу мониторинга. Затем, клиент получает учетную запись. На сервере он может посмотреть местоположение машины, ее скорость, маршрут и пробег. Можно следить за расходом топлива, а также подключаться в режиме онлайн, смотреть видео с камер, которые подключены к регистратору», — объяснил он.

У видеорегистраторов может быть от четырех до девяти каналов. У них есть возможность подключения камер и звука, чтобы посмотреть, например, как водитель общался с сотрудниками ДПС, если те проводили досмотр. В случае инцидента, клиент может выгрузить видео с регистратора на сервер в случае, если произошел инцидент.

С помощью этой системы можно много чего делать, подчеркнул Сильницкий. Например, контролировать передвижение любого транспорта: грузового и частного, наземного, водного и воздушного. Вы можете следить за ситуацией на дорогах, предотвращать ДТП или контролировать транспорт, входящий в ваш парк автомобилей. Можно также подключать мобильные приложения или ретранслировать данные в Яндекс.Карты, 2ГИС и на «умные остановки».

«Сейчас тестируется интеллектуальная система отслеживания состояния водителя. Например, если он засыпает или просто долго не смотрит на дорогу, камера, смотрящая прямо на него, система начинает издавать звук, чтобы водитель среагировал. Всем этим можно управлять с мобильного телефона: настраивать групповые политики, прописывать мобильные телефоны, следить за водителями, кто где заступал на смену, и ограничивать скорость передвижения», — рассказал эксперт.

Системы мониторинга транспорта движутся к увеличению автоматизации и централизации. Они существуют с тех пор, как существуют системы глобальной навигации вроде GPS и ГЛОНАСС. Системы совершенствуются, а с увеличением вычислительных мощностей и созданием новых интеллектуальных систем на основе ИИ, этот процесс только ускорится.

Так, в марте 2024 года министерство транспорта РФ и АО «ГЛОНАСС» запустили тестирование Федеральной навигационно-информационной системы (ФНИС). Она тоже является по сути своей системой мониторинга транспорта. Единственное ее отличие – масштаб (федеральный) и заказчик (Министерство транспорта). Сегодня к ней в режиме тестирования подключено пять регионов, а в 2025 их количество субъектов увеличится до 25 или более.

«Уже в марте Минтранс подключил к ФНИС около 200 тысяч автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. Сегодня их количество перевалило за миллион и продолжает расти. К сожалению, статистики пока мало, потому что попытка полной централизации для страны пока — эксперимент. Однако, такие системы улучшают ситуацию на дорогах, и хорошо, если такой проект вступит в строй одновременно по всей стране», — резюмировал он.

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