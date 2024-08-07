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Россияне стали активнее интересоваться глэмпингами

Интерес к глэмпингам вырос на 40%

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Melinda Nagy/Shutterstock/FOTODOM

Особым интересом у россиян стали пользоваться глэмпинги. В первом полугодии 2024 года россияне искали информацию о глэмпингах на 40% чаще, чем за аналогичный период 2023 года. Это показало исследование Агентства развития Мончегорска, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Гораздо более «скромным» можно назвать прирост по базам отдыха (их стали искать на 3% чаще) и по хаусботам (интерес к ним вырос на 1,3%).

Интересно, что информацию про дома отдыха россияне стали искать реже: количество поисковых запросов сократилось на 7,7%. Схожая ситуация происходит и с хостелами: в первом полугодии 2024 года путешественники искали информацию о хостелах на 4,1% реже, чем за аналогичный период 2023 года.

«Глэмпинги дают возможность сочетать экотуризм и высокий уровень комфорта. Популярность этого вида туристических объектов во многом обусловлена разнообразием и красотой природы России. Сегодня туристы активно осваивают новые для себя регионы, в том числе север, где природа является основной достопримечательностью. Как результат — интерес к глэмпингам на севере демонстрирует еще больший прирост: количество поисковых запросов выросло на 50%», — прокомментировал Александр Поленков, руководитель направления «Бизнес и инвестиции» Агентства развития Мончегорска.

Ранее были названы самые непопулярные для путешествий места в России.

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