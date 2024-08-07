Россиянам рассказали про полезные продукты, которые ошибочно считаются вредными

Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова в беседе с «Газета.Ru» назвала полезные продукты, которые ошибочно считаются вредными. К ним врач отнесла рыбные консервы, дрожжевой хлеб, селедку и свиную печень.

«Бытует мнение, что рыбные консервы — это не самая полезная еда. На самом деле, любая рыба, которая законсервирована не в масляной, а в водной заливке (в рассоле), является источником легкоусвояемого белка, йода, а также кальция и фосфора в идеальном сочетании. Особенно, если во время консервации кости становятся мягкими и рыбу можно есть с ними. Из негатива можно отметить только высокое содержание соли. Однако, если консервированную рыбу на водной заливке есть не на ночь, а на завтрак или в обед, то она принесет только пользу», — рассказала врач.

Также она отметила, что в последнее время наблюдается мода на бездрожжевой хлеб, якобы он полезнее дрожжевого.

«Разница в дрожжевом и в бездрожжевом хлебе всего лишь в закваске. В дрожжевой, как правило, готовится на дрожжах, а в бездрожжевой — на грибках. При этом их химический состав, и, соответственно, польза и вред, могут быть абсолютно одинаковыми. Идеальный состав хлеба — это пшеничная мука не первого сорта (а погрубее), ржаная мука, отруби, вода, соль и закваска. В таком случае и дрожжевой и бездрожжевой хлеб будут одинаково полезны», — заверила диетолог.

Врач обратила внимание, что некоторые люди «боятся» дрожжей в составе, но, совершенно напрасно. Дрожжи — это микроорганизмы, которые исчезают при нагревании. Поэтому в хлебе их уже не остается.

Еще один продукт, который некоторыми людьми ошибочно считается вредным, — это селедка. Однако, по словам специалиста, при соблюдении некоторых простых правил, с его помощью можно извлечь большую пользу для здоровья.

«Безусловная польза селедки состоит в том, что в 100 г этого продукта содержится 3000 мг Омега-3, которой очень часто не хватает организму. А суточная потребность в Омега-3 это всего 1000 мг. Таким образом, всего 30 г селедки в день позволяют полностью закрыть потребность в Омега-3 полиненасыщенных жирных кислотах. Кроме того, в селедке содержится и суточная норма витамина D. Поэтому жирная селедка — это очень полезная рыба. И когда мы съедаем хотя бы 50 г следки в день, мы закрываем полностью свою потребность в Омега-3 и витамине D», — объяснила специалист.

Другой момент — это то, что селедку нередко сильно засаливают, чтобы она не испортилась. Поэтому перед употреблением ее следует вымачивать, а также не есть на ночь. Эти простые правила помогут избежать вреда от высокого содержания соли.

К продуктам, которые ошибочно считаются вредными, врач также отнесла свиную печень.

«Свиная печень — это довольно низкокалорийный продукт. В 100 г содержится примерно 100 Ккал и почти 20 г легкоусвояемого белка. Кроме того, это отличный источник витаминов группы B, особенно B12, железа, меди, а также витамина А. Поэтому свиную печень можно смело назвать низкокалорийным, высокобелковым продуктом, в котором как нигде содержится много витаминов группы B, железа, меди и витамина А», — рассказала Устинова.

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