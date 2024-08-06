Глава Курчатова опроверг информацию об обстрелах Курской АЭС

Курская атомная электростанция в Курчатове работает в штатном режиме, информация об обстрелах станции — фейковая. Об этом РИА Новости глава Курчатова Игорь Корпунков.

До этого МЧС России по Курской области назвало фейковыми данные об эвакуации жителей региона из-за обстрелов со стороны ВСУ.

6 августа город Суджа Курской области подвергся массированной атаке со стороны Украины. ВСУ наносили удары артиллерией по частным домам, соцобъектам и поддерживали огонь танками и дронами. Минобороны РФ сообщило о попытке захода украинских сил на территорию Курской области.

По последним данным, от атаки украинского БПЛА пострадали два ребенка. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что дети доставлены в медучреждения.

Ранее появилась хронология атаки украинских военных на Курскую область.