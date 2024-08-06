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Над Курской областью сбили две ракеты ВСУ

Врио губернатора Смирнов: средства ПВО сбили две ракеты ВСУ в Курской области

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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Средства ПВО сбили две ракеты ВСУ в небе над Курской областью. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

За сутки в Курской области 11 раз вводился режим ракетной опасности. Последняя длилась более 30 минут.

В регионе создан оперативный штаб, все экстренные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы.

6 августа Минобороны РФ сообщило о попытке захода украинских сил на территорию Курской области. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил о сложной оперативной обстановке в регионе в результате массированной атаки украинских БПЛА и попытки прорыва государственной границы.

По последним данным, вблизи города Суджа от атаки украинского БПЛА пострадали два ребенка. Врио губернатора сообщил, что дети доставлены в медучреждения.

Ранее появилась хронология атаки украинских военных на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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