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В столичный суд поступило дело в отношении блогера Елены Блиновской

В Савеловский районный суд Москвы поступило уголовное дело блогера Блиновской

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Суды общей юрисдикции города Москвы

Уголовное дело против Елены Блиновской было передано в Савеловский районный суд Москвы. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«В Савеловский районный суд города Москвы поступило уголовное дело в отношении Блиновской Елены Олеговны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ, п. «б.» 4.4 ст. 174.1 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ (2 эпизода)», — уточняется в заявлении.

Блогера обвиняют в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей, а также в легализации денежных средств свыше 43 миллионов рублей.

В начале августа прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Блиновской.

Уголовное дело было возбуждено в конце апреля 2023 года на основании подозрений в уклонении от уплаты налогов. Следствие утверждает, что Блиновская задолжала государству около 918 миллионов рублей.

В январе текущего года Замоскворецкий районный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета и отправил Блиновскую в СИЗО на три месяца — до 26 апреля. Также ей было предъявлено обвинение по другой статье УК РФ — «Неправомерный оборот средств платежей».

Мосгорсуд продлил арест Блиновской еще на три месяца. Адвокат блогера Наталия Сальникова сообщила, что следствие планирует снять арест с части имущества подзащитной для погашения долгов.

Блиновская в свою очередь хочет продать автопарк, чтобы погасить долг.

Ранее СМИ написали, что для выплаты долга Блиновской ее мужу Алексею понадобилось бы 395 лет на СВО.

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