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Подсчитано количество выпавших в Москве осадков

За несколько часов в столице выпало до 30% месячной нормы осадков

На юге столицы за несколько часов выпало до 30% месячной нормы осадков. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

В публикации отмечается, что наибольшее количество осадков зафиксировали на юге Москвы. В Южном административном округе выпало до 23 мм осадков, в Юго-Западном — до 15 мм, в Юго-Восточном — до 14 мм.

В ведомстве подчеркнули, что основной объем осадков принят водосточной сетью.

В заявлении добавили, что в городе также ожидаются кратковременные дожди и гроза.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что погода в российской столице в период с 5 по 11 августа будет безопасной для загара.

Как сказал эксперт, загар на коже появляется от кратковременного воздействия радиации в определенном диапазоне. В связи с этим Вильфанд пришел к выводу, что именно при такой погоде он «отлично ложится».

Также метеоролог обратил внимание, что в настоящее время температура в водоемах Москвы достигает +20°C. Однако в ближайшие несколько дней данный показатель начнет снижаться, предупредил эксперт.

Ранее жителям и гостям Москвы рассказали, когда ждать прихода классического «бабьего лета».

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