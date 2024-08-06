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Россиянин изнасиловал маленькую дочь сожительницы и получил 18 лет

В Кандалакше мужчину осудили на 18 лет за изнасилование дочери сожительницы

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Shutterstock

Суд вынес приговор жителю Мурманской области, который изнасиловал ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, россиянин из города Кандалакша в 2021 и 2023 годах надругался над малолетней дочерью сожительницы. Спустя некоторое время мать пострадавшей узнала о произошедшем и обратилась в правоохранительные органы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и об изнасиловании с использованием беспомощного состояния пострадавшей.

«В ходе расследования следователями собраны исчерпывающие доказательства причастности осужденного к совершенным преступлениям», – сообщается в публикации.

Суд признал россиянина виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы. Срок осужденный будет отбывать в колонии строгого режима.

До этого 30-летнего челябинца осудили за изнасилование дочери сожительницы. По версии следствия, в момент надругательства он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину лишили свободы на 13 лет.

Ранее в Казахстане несколько человек изнасиловали двух сестер и снимали процесс на видео.

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