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Мужчина играл в PlayStation, пока его дочь не могла выбраться из душной закрытой машины

В США отец оставил дочь в авто на палящем солнце и ушел играть в PlayStation

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Shutterstock

Отец из США предстал перед судом после того, как оставил двухлетнюю дочь на парковке в закрытой машине. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел в Аризоне. Вместе с девочкой мужчина вернулся домой на машине. Когда они остановились на парковке, ребенок уже спал, и глава семьи не хотел его беспокоить, поэтому решил вернуться позже, закрыл машину и отправился играть в PlayStation.

Спустя несколько часов мать-медик вернулась домой и заметила в автомобиле девочку, которая не двигалась и не пыталась выбраться. Спасти дочь не удалось. Под палящим солнцем, в душной машине, она провела более трех часов.

По словам самого отца, он включил кондиционер в машине. При этом глава семьи знал, что устройство отключится через полчаса. Заехать в гараж он не мог, так как внутри помещения было много вещей, и автомобиль не помещался.

Как рассказали две другие дочери мужчины, отец не раз оставлял их в подобной ситуации.

Ранее на Камчатке учителя спасли девочку от отца-тирана.

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