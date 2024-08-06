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Невролог назвала сон больше девяти часов опасным для здоровья

Невролог Демьяновская нашла связь между долгим сном и развитием диабета

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Shutterstock

Невролог  Екатерина Демьяновская рассказала, что если взрослый человек спит часто или регулярно более девяти часов в сутки, то это может быть свидетельством проблем со здоровьем. Об этом сообщает «Доктор Питер».

По данным исследований, люди, спящие более девяти часов в сутки, на 33% больше других подвержены риску ишемической болезни сердца, на 48% — летальному исходу от сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнула врач.

Демьяновская добавила, что между долгим сном и повышением уровня сахара в крови и развитием диабета второго типа есть связь. У тех, кто спит долго, вдвое выше риск развития сахарного диабета. Также много спящие люди больше подвержены ожирению и нарушению обменных процессов, добавила специалистка.

До этого ученые из Йельского университета в США обнаружили взаимосвязь между некачественным сном и риском развития фибрилляции предсердий, депрессии, ожирения, тревожного расстройства, гиперлипидемии и гипертонии.

В исследовании приняли участие 6785 взрослых добровольцев, средний возраст которых составил 50,2 года.

Ранее врач развеял миф о необходимости ложиться спать до полуночи.

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