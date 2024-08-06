Вспыхнувший продуктовый ангар в Сочи потушили

В Сочи сотрудники экстренных служб потушили пожар в ангаре. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС по региону сообщает РИА Новости.

По информации агентства, сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать возгорание на площади в 240 квадратных метров. Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало. Причины возникновения пожара не уточняются.

Инцидент произошел в Адлерском районе на Урожайной улице. Предварительно, произошло возгорание продуктового ангара. Площадь горения на момент прибытия пожарных составляла 100 квадратных метров. В тушении участвовали 16 сотрудников экстренных служб и пять единиц техники.

До этого в Туапсе произошел крупный пожар на рынке. Огонь удалось ликвидировать, площадь горения составила 450 квадратных метров.

Ранее в Екатеринбурге на территории НПО автоматики произошел крупный пожар.